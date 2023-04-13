График работы общественного транспорта на Пасху 2023 в Ростове-на-Дону: рейсы будут ходить до раннего утра

В ночь с субботы на воскресенье общественный транспорт в Ростове будет ходить до пяти утра. Фото: Иван МАКЕЕВ

График работы общественного транспорта на Пасху 2023 в Ростове-на-Дону продлится до раннего утра. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Работу общественного транспорта продлили до пяти утра. На маршрутах будут работать около 250 единиц общественного транспорта, - уточнил глава администрации города.

Напомним, 16 апреля, когда православные жители и гости города будут отмечать Пасху, богослужения пройдут в 55 храмах донской столицы.

Главная пасхальная служба состоится в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы и начнется 15 апреля в 23.00. Освятить куличи можно будет 15 апреля с 12.00 до 20.00 и 16 апреля в течение дня.

- Особое внимание уделим вопросам безопасности: обеспечивать порядок будут представители казачьей и народной дружин, сотрудники полиции, - добавил Алексей Логвиненко.

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