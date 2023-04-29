Ростовчане несут цветы к месту гибели 80-летнего учителя, погибшей в ливневке после потопа

Ученики Лидии Григорьевны со слезами на глазах несут цветы к месту гибели любимого учителя. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Ростовчане не могут поверить в произошедшее. После мощного ливня, который обрушился на донскую столицу 28 апреля всего на час, вечером в ливневке в Октябрьском районе города обнаружили тело 80-летней женщины. Ей оказалась учитель английского языка школы № 68 Лидия Радченко, с которой еще утром здоровались ее ученики. Выпускники Лидии Григорьевны разных лет рассказали читателям «КП — Ростов-на-Дону» о своем учителе и о том, почему в дождливую погоду не пускают детей ходить по той улице, где произошла трагедия.

Так вчера после ливня выглядела улица. Где-то под толщей воды спряталась ливневка. Фото: читатель "КП - Ростов-на-Дону" Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

НЕСУТ ЦВЕТЫ К МЕСТУ ТРАГЕДИИ

На пересечении улиц Тульской и Авиамоторной появился стихийный мемориал. Тюльпаны, сирень, гвоздики - ростовчане несут сюда цветы в память о любимом учителе, внезапно погибшем. Люди подходят, плачут, крестятся тихонько и продолжают расспрашивать друг друга о подробностях произошедшего.

- Никто ничего не видел - ливень такой сильный шел, такой, что катастрофа, - рассказывает местный житель. - В какой-то момент очевидец подошел к овощному ларьку и сказал, что там женщина лежит, и сам вызвал полицию.

Местные жители в течение всего дня подходят к тому месту, где не стало учителя, которая учила английскому весь район больше полувека. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

К краю ливневки с цветами подходят и школьники, и взрослые. Все, кто когда-то учился у Лидии Григорьевны.

- Она была очень хорошей учительницей, которую все любили. Она была доброй, - делится мальчик, который учился у Лидии Григорьевны со второго класса, а теперь пришел с цветами на место ее гибели. - Сегодня утром только узнал, что ее не стало...

- Говорят, перед тем, как выйти из школы в пятницу, спрашивала у вахтера, пойти под дождем или переждать непогоду, - рассказывают школьники. - Решила все-таки пойти...

Место, где предположительно, провалилась в ливневку ростовчанка. Нашли ее на противоположной стороне дороги, куда несут теперь цветы. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

«ЛУЧШИЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ»

Лидия Григорьевна Радченко посвятила свою жизнь педагогике и учила английскому языку целые поколения учеников школы № 68 имени 56-й Армии. И главное — даже не звание одного из победителей областного конкурса лучших учителей, а любовь целых поколений учеников.

Ученики 68-й школы не могут поверить, что нет больше их любимой Лидии Григорьевны с удивительным чувством юмора, которая даже в 80 лет увлекательно вела уроки. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

- Я училась у Лидии Григорьевны, мой брат, и мой сын учится, - рассказывает ростовчанка Анна Матвеева, которая в 1997 году окончила девятый класс 68-й школы. - Это был самый интеллигентный учитель из всех, кого я видела за свою жизнь. Настолько утонченная, уравновешенная, всегда очень вникающая в проблемы детей. Я даже не могу припомнить хоть одного момента, чтобы она повысила голос в классе, - вспоминает Анна. - Это человек именно советского образования и воспитания. На ее уроках некогда было скучать и сбегать с них никогда не хотелось. Уроки у нее — это самые лучшие воспоминания обо всей школьной жизни.

И Лидия Григорьевна никогда не забывала своих учеников, как бы много их ни было. А за свою жизнь в школе педагог выпустила целых семь поколений выпускников.

Школа, в которой Лидия Григорьевна трудилась с 19 лет. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

- Я продолжаю жить в этом районе, а мой брат уже переехал. Но когда приезжал в гости и встречал на улице, Лидия Григорьевна всегда его узнавала на улице, вспоминала нас всех по именам, интересовалась жизнью своих учеников, - продолжает ростовчанка.

ЧИТАЮТ ШКОЛЬНЫЕ СТИХИ ДЕТЯМ

Выпускники 68-й школы 2000 года не могут поверить в произошедшее. Кажется, только вчера готовили домашнее задание на английский.

- Любого Лидия Григорьевна могла заинтересовать своим предметом. Помню ее милый ультиматум: «Хочешь пятерку в году в девятом классе — приходи сдавать экзамен». До сих пор благодарна ей за это — с таким вдохновением готовилась к этому экзамену! - рассказывает Светлана Бочарова.

Выпускники Лидии Григорьевны 2000 года уже своим детям читают стихи на английском, которые разучивали, кажется, только вчера.

- Я просто ее любила! - делится Юлия Вяликова. - Всегда энергичный, позитивный, добрый человек. Недавно ее видела, порадовалась, что работает. Так ее жаль, не верится...

- Помню, как мы ставили театрализованное представление на английском языке. Репетиции, рисование декораций, все было душевно и с юмором. Мудрая и отзывчивая Лидия Григорьевна навсегда останется в памяти, - говорит Анастасия Соловьева.

- Стихи на английском до сих пор помню, что мы учили во втором классе. Недавно детям рассказывала. Такая память! - признается Оксана Требунских.

ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ ОБХОДЯТ МЕСТО ПО ДРУГОЙ УЛИЦЕ

В причинах гибели 80-летней женщины предстоит разобраться медицинским экспертам и правоохранительным органам. Напомним, в СК по Ростовской области проводят доследственную проверку случившегося.

Ливневая канализация высыхает спустя сутки после жуткого ливня в Ростове. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

А местные жители просят закрыть решеткой ливневку, в которой нашли погибшую.

- Своего сына я с первого класса учила во время дождя никогда не ходить там, а обходить по другой улице, - говорит Анна Матвеева. - Но одно дело ребенок, которому не сложно пройти лишние 400-500 метров, а каково человеку в возрасте?

А пока ученики 68-й продолжают нести цветы к той самой ливневке в память о любимом учителе...

Такими "мостиками" пользуются местные жители. Фото: читатели "КП - Ростов-на-Дону"

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