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Происшествия29 апреля 2023 12:38

Ростовчане несут цветы к месту гибели 80-летнего учителя, погибшей в ливневке после потопа

Лидия Радченко воспитала семь поколений выпускников и продолжала учить школьников английскому языку
Авторы (2):
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Татьяна ТИХОНОВА
Ученики Лидии Григорьевны со слезами на глазах несут цветы к месту гибели любимого учителя.

Ученики Лидии Григорьевны со слезами на глазах несут цветы к месту гибели любимого учителя.

Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Ростовчане не могут поверить в произошедшее. После мощного ливня, который обрушился на донскую столицу 28 апреля всего на час, вечером в ливневке в Октябрьском районе города обнаружили тело 80-летней женщины. Ей оказалась учитель английского языка школы № 68 Лидия Радченко, с которой еще утром здоровались ее ученики. Выпускники Лидии Григорьевны разных лет рассказали читателям «КП — Ростов-на-Дону» о своем учителе и о том, почему в дождливую погоду не пускают детей ходить по той улице, где произошла трагедия.

Так вчера после ливня выглядела улица. Где-то под толщей воды спряталась ливневка. Фото: читатель "КП - Ростов-на-Дону"

Так вчера после ливня выглядела улица. Где-то под толщей воды спряталась ливневка. Фото: читатель "КП - Ростов-на-Дону"

Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

НЕСУТ ЦВЕТЫ К МЕСТУ ТРАГЕДИИ

На пересечении улиц Тульской и Авиамоторной появился стихийный мемориал. Тюльпаны, сирень, гвоздики - ростовчане несут сюда цветы в память о любимом учителе, внезапно погибшем. Люди подходят, плачут, крестятся тихонько и продолжают расспрашивать друг друга о подробностях произошедшего.

- Никто ничего не видел - ливень такой сильный шел, такой, что катастрофа, - рассказывает местный житель. - В какой-то момент очевидец подошел к овощному ларьку и сказал, что там женщина лежит, и сам вызвал полицию.

Местные жители в течение всего дня подходят к тому месту, где не стало учителя, которая учила английскому весь район больше полувека.

Местные жители в течение всего дня подходят к тому месту, где не стало учителя, которая учила английскому весь район больше полувека.

Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

К краю ливневки с цветами подходят и школьники, и взрослые. Все, кто когда-то учился у Лидии Григорьевны.

- Она была очень хорошей учительницей, которую все любили. Она была доброй, - делится мальчик, который учился у Лидии Григорьевны со второго класса, а теперь пришел с цветами на место ее гибели. - Сегодня утром только узнал, что ее не стало...

- Говорят, перед тем, как выйти из школы в пятницу, спрашивала у вахтера, пойти под дождем или переждать непогоду, - рассказывают школьники. - Решила все-таки пойти...

Место, где предположительно, провалилась в ливневку ростовчанка. Нашли ее на противоположной стороне дороги, куда несут теперь цветы.

Место, где предположительно, провалилась в ливневку ростовчанка. Нашли ее на противоположной стороне дороги, куда несут теперь цветы.

Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

«ЛУЧШИЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ»

Лидия Григорьевна Радченко посвятила свою жизнь педагогике и учила английскому языку целые поколения учеников школы № 68 имени 56-й Армии. И главное — даже не звание одного из победителей областного конкурса лучших учителей, а любовь целых поколений учеников.

Ученики 68-й школы не могут поверить, что нет больше их любимой Лидии Григорьевны с удивительным чувством юмора, которая даже в 80 лет увлекательно вела уроки.

Ученики 68-й школы не могут поверить, что нет больше их любимой Лидии Григорьевны с удивительным чувством юмора, которая даже в 80 лет увлекательно вела уроки.

Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

- Я училась у Лидии Григорьевны, мой брат, и мой сын учится, - рассказывает ростовчанка Анна Матвеева, которая в 1997 году окончила девятый класс 68-й школы. - Это был самый интеллигентный учитель из всех, кого я видела за свою жизнь. Настолько утонченная, уравновешенная, всегда очень вникающая в проблемы детей. Я даже не могу припомнить хоть одного момента, чтобы она повысила голос в классе, - вспоминает Анна. - Это человек именно советского образования и воспитания. На ее уроках некогда было скучать и сбегать с них никогда не хотелось. Уроки у нее — это самые лучшие воспоминания обо всей школьной жизни.

И Лидия Григорьевна никогда не забывала своих учеников, как бы много их ни было. А за свою жизнь в школе педагог выпустила целых семь поколений выпускников.

Школа, в которой Лидия Григорьевна трудилась с 19 лет.

Школа, в которой Лидия Григорьевна трудилась с 19 лет.

Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

- Я продолжаю жить в этом районе, а мой брат уже переехал. Но когда приезжал в гости и встречал на улице, Лидия Григорьевна всегда его узнавала на улице, вспоминала нас всех по именам, интересовалась жизнью своих учеников, - продолжает ростовчанка.

ЧИТАЮТ ШКОЛЬНЫЕ СТИХИ ДЕТЯМ

Выпускники 68-й школы 2000 года не могут поверить в произошедшее. Кажется, только вчера готовили домашнее задание на английский.

- Любого Лидия Григорьевна могла заинтересовать своим предметом. Помню ее милый ультиматум: «Хочешь пятерку в году в девятом классе — приходи сдавать экзамен». До сих пор благодарна ей за это — с таким вдохновением готовилась к этому экзамену! - рассказывает Светлана Бочарова.

Выпускники Лидии Григорьевны 2000 года уже своим детям читают стихи на английском, которые разучивали, кажется, только вчера.

Выпускники Лидии Григорьевны 2000 года уже своим детям читают стихи на английском, которые разучивали, кажется, только вчера.

- Я просто ее любила! - делится Юлия Вяликова. - Всегда энергичный, позитивный, добрый человек. Недавно ее видела, порадовалась, что работает. Так ее жаль, не верится...

- Помню, как мы ставили театрализованное представление на английском языке. Репетиции, рисование декораций, все было душевно и с юмором. Мудрая и отзывчивая Лидия Григорьевна навсегда останется в памяти, - говорит Анастасия Соловьева.

- Стихи на английском до сих пор помню, что мы учили во втором классе. Недавно детям рассказывала. Такая память! - признается Оксана Требунских.

ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ ОБХОДЯТ МЕСТО ПО ДРУГОЙ УЛИЦЕ

В причинах гибели 80-летней женщины предстоит разобраться медицинским экспертам и правоохранительным органам. Напомним, в СК по Ростовской области проводят доследственную проверку случившегося.

Ливневая канализация высыхает спустя сутки после жуткого ливня в Ростове.

Ливневая канализация высыхает спустя сутки после жуткого ливня в Ростове.

Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

А местные жители просят закрыть решеткой ливневку, в которой нашли погибшую.

- Своего сына я с первого класса учила во время дождя никогда не ходить там, а обходить по другой улице, - говорит Анна Матвеева. - Но одно дело ребенок, которому не сложно пройти лишние 400-500 метров, а каково человеку в возрасте?

А пока ученики 68-й продолжают нести цветы к той самой ливневке в память о любимом учителе...

Такими "мостиками" пользуются местные жители. Фото: читатели "КП - Ростов-на-Дону"

Такими "мостиками" пользуются местные жители. Фото: читатели "КП - Ростов-на-Дону"

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