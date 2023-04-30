В Ростове по подозрению в убийстве восьмимесячной дочери задержали ее родителей

Родители заявили о пропаже дочери, но полицейские нашли ребенка у них дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По подозрению в убийстве восьмимесячного ребенка в Ростове-на-Дону задержана супружеская пара. Шокирующую новость сообщает пресс-служба следственного управления СК по Ростовской области и ГУ МВД по региону. Рассказываем подробности, известные к этому часу.

Уголовное дело возбуждено в отношении 33-летнего мужчины и его 23-летней супруги возбудили ростовские следователи. Их подозревают в убийстве восьмимесячной крохи — собственной дочки.

По предварительным данным, в пятницу, 28 апреля, муж и жена находясь дома, в своей квартире в Суворовском микрорайоне, нанесли своей восьмимесячной дочери травмы, от которых девочка скончалась. Когда отец и мать поняли, что кроха не подает признаков жизни, не стали вызывать «скорую», а решили спрятать тело малышки.

- После этого в целях создания видимости непричастности к преступлению мать погибшей девочки сообщила в правоохранительные органы о якобы похищении ребенка неизвестными лицами, - рассказали в следкоме.

- В Отдел полиции № 5 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону поступило сообщение женщины 23-летней женщины о похищении ее восьмимесячной дочери, - подтвердили коллеги из МВД.

Следователи и полицейские сразу начали проверку, и в ходе нее определились подозреваемые — родители якобы пропавшей девочки.

- У них в квартире были обнаружены останки тела ребенка и иные доказательства, свидетельствующие об их причастности к особо тяжкому преступлению, - добавили в СК. - Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.

Добавим, что только суд сможет определить, виновны ростовчане в случившемся или нет.

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