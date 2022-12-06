В Калмыкии осудили 50-летнего мужчину, зарубившего годовалого мальчика топором

Годовалый кроха капризничал, и получил пять смертельных ударов. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

В Калмыкии завершено рассмотрение дела о жестокой расправе над годовалым мальчиком. По обвинению в убийстве на скамье подсудимых в Элисте оказался 50-летний местный житель - знакомый матери жертвы. Подробностями дела с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в Следственном управлении СК по Республике Калмыкия.

МАМА СПАЛА, КОГДА СЛУЧИЛОСЬ НЕПОПРАВИМОЕ

Этот день, 30 июня 2022 года, в Элисте запомнили раз и навсегда. Даже те, кого, казалось бы, ничем уже не удивишь, - медики, полицейские, следователи — были шокированы увиденным. Приехав на вызов в один из домов после звонка испуганных соседей, специалисты увидели на полу окровавленное тельце малыша. Мама находилась в том же доме — спала, когда случилось непоправимое.

- В 19.17 в дежурную часть полицейского управления сообщили, что в одном из домов в Элисте нашли тело годовалого мальчика. Признаков жизни ребенок не подавал, - рассказали в ГУ МВД по региону.

Увиденное на месте преступления даже опытных оперативников повергло в шок. Фото: ГУ МВД по Республике Калмыкия

Невиданное по своей жестокости ЧП взяли под контроль руководители местных ведомств в регионе. На место выехали оперативники: осмотрели место трагедии, изъяли топор, которым убили малыша, опросили свидетелей.

- Было возбуждено уголовное дело, предусмотренного статьей «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии», - добавили в СУ СК по Республике Калмыкия.

17 ЛЕТ СТРОГОГО РЕЖИМА ЗА ЖИЗНЬ КРОХИ

Правоохранители начали искать подозреваемого. Сначала думали, что он приходится крохе родственником. Оказалось, что это приятель матери.

Как установили следствие и суд, 30 июня 36-летняя мама с годовалым сыном пришла в гости к 50-летнему жителю Элисты. Взрослые выпивали, и в какой-то момент женщина отключилась, а сынок начал капризничать. Мужчина не спал, и детский плач его раздражал до такой степени, что он схватился за топор и как минимум пять раз ударил ребенка лезвием орудия по голове и туловищу. Пострадавший скончался на месте. Криминалисты позже срежут кусок окровавленного ковра как вещдок.

На месте происшествия был найден топор. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

- Несмотря на то, что обвиняемый отрицал свою причастность, следователи путем допросов, осмотров, производства судебных экспертиз смогли восстановить полную картину преступления и добыть доказательства, изобличающие подсудимого, - рассказали в калмыцком следкоме.

Собранных доказательств Верховному Суду Республики Калмыкия хватило, чтобы признать подсудимого виновным. Приговором ему назначено наказание - 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Отмечается, что в законную силу приговор еще не вступил.

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