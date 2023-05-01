Погода в Ростове-на-Дону на неделю 2-5 мая: переменная облачность и дожди

На короткой рабочей неделе ростовчан ждут дожди Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону на короткой рабочей неделе синоптики обещают переменную облачность. Об этом сообщили синоптики Росгидрометцентра.

Во вторник, 2 мая в городе весь день будет пасмурная погода. Днем воздух прогреется до +14...+15 градусов, а также пройдет небольшой дождь. Вечером снова ожидаются осадки, а столбики термометров покажут до +13 градусов. Порывы ветра достигнут до 5-7 метров в секунду.

В среду, 3 мая в донской столице синоптики обещают преимущественно ясную погоду. В дневное время столбики термометров поднимутся до +17...+18 градусов. Вечером температура воздуха опустится до +13 градусов. Скорость ветра достигнет восьми метров в секунду.

В четверг, 4 мая в Ростове-на-Дону синоптики обещают солнечную погоду. Днем температура воздуха прогреется до +21 градуса. Вечером небо затянется тучами, а столбики термометров опустятся до +16 градусов. Скорость ветра составит 3-6 метров в секунду.

В пятницу, 5 мая в донскую столицу вновь вернется пасмурная погода. Днем осадков не ожидается, а температура воздуха составит до +20...+22 градусов. Вечером в городе пройдет небольшой дождь, а столбики термометров опустятся до +17 градусов. Порывы ветра достигнут до шести метров в секунду.

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