Ростовский климатолог Иошпа спрогнозировал дожди и резкое похолодание во второй части майских выходных

Короткое потепление снова сменится дождями. Фото: Андрей ЗАМАХИН

Погода в Ростовской области в начале мая будет переменчивой. В ближайшие дни в регион придет тепло, которое в конце недели сменится дождями и похолоданием. Об этом рассказал в эфире радио «КП-Ростов-на-Дону» НА 89,8 FM рассказал кандидат географических наук Александр Иошпа.

Согласно прогнозу климатолога, 3 мая осадки прекратятся, начнется постепенное потепление. Может показаться, что в области наконец установилась ясная, весенняя погода. В среду и четверг температура покажет +20 — +22 градуса. Но 5 января вернется холодный фронт.

— Осадки начнутся перед Днем Победы. Выходные, 6 и 7 мая, будут дождливыми, ветер усилится. 9 мая придет похолодание. В среднем по области ожидаем около +5 градусов, но в некоторых районах возможны и заморозки, — говорит Александр Иошпа.

Он отметил, что осадки будут не таким интенсивными, как 28 апреля. Напомним, в пятницу в Ростове прошел ливень с громом и сильным ветром. За короткий срок проезжую часть и тротуары затопило водой. Ранее мы писали о последствия непогоды в донской столице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Непогода в Ростов-на-Дону 28 апреля 2023: прямая трансляция с городских улиц

Публикуем фото и видео ливня. (Подробности)