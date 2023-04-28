Ранее в Ростове объявили штормовое предупреждение. Фото: Дмитрий Кутепов

В донской столице, как и обещали синоптики, резко ухудшилась погода. На город обрушился ливень с громом и молнией. Собрали фото и видео непогоды в Ростове-на-Дону за 28 апреля 2023.

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение. Синоптики предупреждали об ухудшении видимости 1 — 2 километра из-за ливня. По данным специалистов, кроме дождя в городе пройдут град, а ветер усилится до 20 — 23 метров в секунду.

Небо заволокло тучами еще до обеда. Около 14 часов в городе прошел сильный дождь, который быстро закончился, но после короткого перерыва возобновился. Горожан напугали громкие раскаты грома и молния.

Осадки отразились на дорожной ситуации. Дорожные заторы в Ростове выросли до девяти баллов. По данным сервиса Яндекс.Карты, проезд затруднен в центре и Западном микрорайоне. Пробки зарегистрированы на Малиновского, Всесоюзной, Доватора, Соколова, Красноармейской, Максима Горького и других участках.

Так сейчас выглядит проспект Буденновский в районе Центрального рынка. Ливневки с трудом справляются с потоками воды.

На дорогах большие лужи. Фото: Лейла МИРИШОВА

К слову, цены на свои услуги подняли водители такси. Так, поездка из центра до микрорайона Западного подорожала с 400 до 800 рублей.

А вот как выглядит проезжая часть в районе вокзала.

Сложности не только у водителей.

Проспект Ворошиловский. Фото: Дмитрий Кутепов

Напомним, штормовые дожди в Ростове и по области прогнозировал кандидат географических наук Александр Иошпа. По его словам, 1 мая осадков в донской столице не будет. А вот на следующий день, во вторник, дожди вернутся в Ростов.

Дождь в Ростове был недолгим, но как обычно принес неудобства. Фото: Дмитрий Кутепов

Затруднено движение в Западном микрорайоне. Такие кадры прислали в редакцию водители.

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