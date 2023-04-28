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НовостиОбщество28 апреля 2023 12:30

Из-за ливня в Ростове такси подорожало в два раза

Также увеличилось время ожидания машин
Дмитрий Кутепов
За поездку от Варфоломеева до начала Левенцовки придется заплатить более 800 рублей.

За поездку от Варфоломеева до начала Левенцовки придется заплатить более 800 рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовчане в соцсетях пожаловались на резкое подорожание стоимости услуг такси, когда в городе начался ливень. Корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» сравнил цены.

Добраться от улицы Варфоломеева до микрорайона Левенцовского можно было за сумму от 800 до 900 рублей. При этом машину придется ждать около 20 минут. В обычные дни поездка в это время обходится в 400 рублей.

Из Александровского микрорайона до проспекта Коммунистического придется заплатить около 900 рублей. Обычно такая стоимость устанавливается в час пик вечером, днем можно доехать за 500 рублей.

На цену поездок повлияли 9-балльные пробки, которые сковали город из-за ливня.

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