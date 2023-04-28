Из-за ливня в Ростове такси подорожало в два раза

За поездку от Варфоломеева до начала Левенцовки придется заплатить более 800 рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовчане в соцсетях пожаловались на резкое подорожание стоимости услуг такси, когда в городе начался ливень. Корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» сравнил цены.

Добраться от улицы Варфоломеева до микрорайона Левенцовского можно было за сумму от 800 до 900 рублей. При этом машину придется ждать около 20 минут. В обычные дни поездка в это время обходится в 400 рублей.

Из Александровского микрорайона до проспекта Коммунистического придется заплатить около 900 рублей. Обычно такая стоимость устанавливается в час пик вечером, днем можно доехать за 500 рублей.

На цену поездок повлияли 9-балльные пробки, которые сковали город из-за ливня.

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