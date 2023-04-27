На территории Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и ливней

Порывы ветра достигнут 23 метров в секунду
Фото: Евгения ГУСЕВА
МЧС предупредило жителей Ростовской области о сильном ветре и ливнях. Об этом в пресс-службе регионального ведомства сообщили 27 апреля.
Согласно прогнозу синоптиков, 28 апреля скорость ветра будет достигать до 23 метров в секунду. Также некоторые района области накроют сильные ливни с грозой. Непогода продлится до утра 29 апреля. Штормовое предупреждение также действует и в Таганрогском заливе Азовского моря.
- Местами ожидаются сильные дожди с ухудшением видимости 1-2 км в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра. Высота волн в открытой части моря 0,8-1,3 м, - сообщили в пресс-службе.
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