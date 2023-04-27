Пчеловод из Ростовской области высадил на участке 1,5 тысячи тюльпанов в виде символа Z

С приходом весны клумба в виде символа Z красиво зацвела Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области пчеловод из Миллеровского района высадил в своем дворе 1,5 тысячи тюльпанов в форме буквы Z. С приходом весны клумба красиво зацвела, и теперь символ поддержки бойцов специальной операции видно на внушительном расстоянии, сообщает издание «Наш край».

Под новую клумбу было выделено 200 кв. метров. Еще с осени мужчина перекопал площадку, а также сделал разметку с помощью колышек и веревки. После этого он аккуратно на одинаковом расстоянии разместил цветочные луковицы, а потом, с началом цветения, тщательно пропалывал свое творение от сорняков.

Благодаря постоянному вниманию красные тюльпаны выросли крепкими и ровными. По словам владельца участка, он также продумал цветовую смену в виде триколора. Когда тюльпаны отцветут, рядом с ними начнет расти сине-фиолетовая фацелия, зимой символ станет белым.

Отметим, донской пчеловод поддержал мобилизованных военных не только цветочной акцией, но и своими посылками. Зимой мужчина передал бойцам более 100 кг меда и три мешка сухофруктов. Также от жителя Миллеровского района в составе гуманитарного груза на Донбасс отвезли 30-килограммовое ведро меда и больше 20 банок с домашними закрутками.

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