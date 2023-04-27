6 мая в Ростове-на-Дону откроют первый в городе музей военно-исторических миниатюр

Всего посетителям представят более 3 тысяч предметов ручной работы. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

6 мая в Ростове-на-Дону откроют первый в донской столице и третий в России музей военно-исторических миниатюр. Экспозицию в Центре детского технического творчества смогут увидеть все желающие, рассказал депутат Павел Кузьмин.

- В просторном зале, который нам удалось обновить и оснастить в рамках проекта «Историческая память», готовится невероятная выставка. Это будет событие достойное Дня великой Победы, - отметил Павел Кузьмин.

Вниманию посетителей представят диорамы с фигурками и мини-объектами. Покажут батальные сцены, точные копии военной техники и вооружений разных исторических эпох. Также можно будет рассмотреть детально проработанный антураж: блиндажи, полуразрушенные здания, мосты, развороченную взрывами землю.

Всего более 3 тысяч предметов ручной работы. Их создали воспитанники детского центра под руководством преподавателя Сергея Деркача.

- Мы познакомились с Сергеем Михайловичем полгода назад. Оказывается, он создает диорамы не один год и заряжает творчеством детей, своих воспитанников. Многие предметы сделаны их руками. До этого все работы были просто навалены в тесном помещении, - рассказал депутат Павел Кузьмин.

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