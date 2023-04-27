В Ростове-на-Дону в Параде Победы задействуют машины разминирования УАЗ «Патриот»

9 мая будут вести прямую трансляцию Парада Победы
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростове-на-Дону в Параде Победы впервые задействуют расчетно-аналитические машины РХБ защиты «УКСОД-Т», машины разминирования УАЗ «Патриот» и автомобили ГАЗ-233114 «Тигр» ВАИ. Об этом сообщил заместитель губернатора Вадим Артемов.
Кроме того, в составе механизированных колон представят вооружение и транспорт времен Великой Отечественной войны, а также технику войск связи, мотострелковых и танковых подразделений, войск ПВО.
В составе пеших расчетов проследуют военные, сотрудники МВД, пограничного управления ФСБ, бойцы национальной гвардии, МЧС, учащиеся кадетских корпусов и юнармейцы.
Прямую трансляцию Парада можно будет увидеть на сайте донского правительства. Вечером 9 мая на левом берегу Дона планируют устроить салют.
Добавим, Парад Победы также состоится в Новочеркасске.
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