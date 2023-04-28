9-балльные пробки парализовали движение в Ростове-на-Дону из-за ливней

Из-за непогоды город сковали пробки. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

Днем 28 апреля из-за сильного дождя Ростов-на-Дону сковали 9-балльные заторы. Об этом можно судить по данным сервиса «Яндекс. Карты».

Сейчас внушительные заторы собрались на Малиновского, Всесоюзной, Зоологической и Доватора. Также машины стоят на Соколова, Красноармейской, Максима Горького, Стачки, Шолохова, Троллейбусной, Текучева и Михаила Нагибина.

На карте отмечено, что в городе произошло около пяти ДТП.

Напомним, донскую столицу начало заливать буквально некоторое время назад. Ливень не только вызвал пробки, но и вызвал временный подъем цен на услуги такси в городе.

Ранее на картах стихию отмечали в Батайске и Новочеркасске. Вероятность ливней с грозами в Ростовской области сохранится до 29 апреля.

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