Ливень с грозой обрушился на Ростов днем 28 апреля

Дождь сфотографировали на улице Варфоломеева Фото: Дмитрий Кутепов

Днем 28 апреля ливень с грозой обрушился на Ростов-на-Дону. Сейчас дождь идет в центре и в микрорайоне в районе Вертолетного поля, а также в других территориях донской столицы.

Одна из ростовчанок пожаловалась, что не может выйти на улицу даже с зонтом и в дождевике, так как опасается порывов ветра.

К слову, непогода в эти минуты разыгралась не только в Ростове-на-Дону. Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», льет как из ведра сейчас также в Батайске и, возможно, Новочеркасске.

Напомним, ранее спасатели предупреждали жителей Дона о ливнях с грозами, градом и ветром до 20-23 м/с. Возможность осадков сохранится до 29 апреля.

Во время стихии всех просят быть очень осторожными. Лучше не выходить из помещений. На улицах следует держаться в стороне от деревьев, рекламных щитов, легких матч и слабоукрепленных конструкций. Нельзя подходить к оборванным проводам.

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