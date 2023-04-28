Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 апреля 2023 4:49

В Ростове на праздничных выходных ожидаются дожди и +19 градусов

Порывы ветра достигнут до 11 метров в секунду
Лейла МИРИШОВА
1 мая в Ростове ожидается переменная облачность

1 мая в Ростове ожидается переменная облачность

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону на праздничных выходных ожидаются дожди. Об этом сообщили на сайте Гисметео.

В субботу, 29 апреля в городе целый день будет пасмурная погода. Днем воздух прогреется до +19 градусов, а вечером столбики термометров опустятся до +14 и возможен небольшой дождь. Порывы ветра в этот день составят восемь метров в секунду.

В воскресенье, 30 апреля в донской столице погода будет аналогичной. Ранним утром синоптики обещают небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +15 градусов, а вечером температура опустится до +12. Скорость ветра в этот день составит 11 метров в секунду.

В понедельник, 1 мая в Ростове ожидается переменная облачность, но без осадков. Днем столбики термометров покажут до +17 градусов, а вечером опустятся до +12. Порывы ветра достигнут десяти метров в секунду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за шторма в Таганрогском заливе высота волн достигнет 1,3 метра

Погода начнет портиться вечером 27 апреля

(Подробности)