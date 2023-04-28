В Ростове на праздничных выходных ожидаются дожди и +19 градусов

1 мая в Ростове ожидается переменная облачность Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону на праздничных выходных ожидаются дожди. Об этом сообщили на сайте Гисметео.

В субботу, 29 апреля в городе целый день будет пасмурная погода. Днем воздух прогреется до +19 градусов, а вечером столбики термометров опустятся до +14 и возможен небольшой дождь. Порывы ветра в этот день составят восемь метров в секунду.

В воскресенье, 30 апреля в донской столице погода будет аналогичной. Ранним утром синоптики обещают небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +15 градусов, а вечером температура опустится до +12. Скорость ветра в этот день составит 11 метров в секунду.

В понедельник, 1 мая в Ростове ожидается переменная облачность, но без осадков. Днем столбики термометров покажут до +17 градусов, а вечером опустятся до +12. Порывы ветра достигнут десяти метров в секунду.

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(Подробности)