Из-за шторма в Таганрогском заливе высота волн достигнет 1,3 метра

Высота волн достигнет до 1,3 метров Фото: Иван ВИСЛОВ

В Таганрогском заливе из-за шторма высота волн достигнет 1,3 метра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

По данным синоптиков, 27 и 28 апреля в Таганрогском заливе Азовского моря местами ожидаются ливни и шквалистый ветер до 23 метров в секунду. Из-за чего высота волн достигнет 1,3 метров.

Отметим, что из-за неблагоприятных погодных условий жителям стоит воздержаться от заплывов на лодках и рыбалки.

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(Подробности)