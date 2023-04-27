Из-за шторма в Таганрогском заливе высота волн достигнет 1,3 метра

Высота волн достигнет до 1,3 метров
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Таганрогском заливе из-за шторма высота волн достигнет 1,3 метра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
По данным синоптиков, 27 и 28 апреля в Таганрогском заливе Азовского моря местами ожидаются ливни и шквалистый ветер до 23 метров в секунду. Из-за чего высота волн достигнет 1,3 метров.
Отметим, что из-за неблагоприятных погодных условий жителям стоит воздержаться от заплывов на лодках и рыбалки.
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