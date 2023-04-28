1 мая в Ростове-на-Дону откроют экопарк «Первая миля»

«Первую милю» озеленили, оборудовали пешеходные зоны и велодорожки Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 мая в Ростове-на-Дону состоится торжественное открытие непрерывного экологического парка «Первая миля». Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

- Для гостей подготовили праздничную программу. В амфитеатре парка выступит джаз-оркестр Кима Назаретова, а на территории прогулочной зоны проведут шоу мыльных пузырей и мастер-классы. Начало в 11 часов, - написал Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, территорию «Первой мили» озеленили. Обустроили проезды, тротуары, пешеходные зоны и велодорожки, а также установили малые архитектурные формы и ограждения.

Напомним, речь идет о непрерывной площадке от моста в створе Вавилова до зоопарка. «Первую милю» вдоль реки Темерник изначально должны были сдать к 1 ноября 2021 года. Ранее суд признал подрядчика, который выполнял благоустройство, невиновым в переносе сроков открытия экопарка.

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