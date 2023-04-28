В Ростове проект моста на Зеленый остров внесли в бюджет на 2024 год

Сейчас Зеленый остров с территорией донской столицы связывает понтонный мост Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону на 2024 год предусмотрели средства для разработки проекта моста на Зеленый остров. Эту информацию сегодня, 28 апреля, подтвердили в городской администрации.

- По информации департамента архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону, в 2024 году предусмотрено финансирование работ по разработке планировки территории для размещения линейного объекта: «Строительство мостового перехода через реку Дон на Зеленый остров в Ростове-на-Дону», - говорится в официальном ответе властей на поступивший запрос.

Напомним, сейчас Зеленый остров с территорией донской столицы связывает понтонный мост. Этот объект, по словам главы администрации Алексея Логвиненко, соответствует всем требованиям «Правил пользования переправами и наплавными мостами в России».

Напомним, ранее губернатор Василий Голубев сообщил, что на территории левого берега Дона в Ростове планируют возвести четыре микрорайона. Кроме того, в 2024 году рядом с левобережьем должны благоустроить новый парк.

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