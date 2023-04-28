В Ростове из-за модернизации тепломагистрали с 4 мая ограничат проезд транспорта

Ограничения продлятся до 31 октября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Проезд по нескольким улицам Ростова-на-Дону ограничат из-за модернизации тепломагистрали. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.

Ограничения введут на следующих участках:

С 4 мая по 31 октября 2023 года. Улица Социалистическая, в районе строений № 144/146 и 141;

С 4 мая по 31 октября 2023 года. Улица Шеболдаева от строения № 2 Е до строения № 6;

С 4 мая по 31 октября 2023 года. Улица Прогрессивная от строения № 7 до 2-й Краснодарской;

C 1 июля по 31 октября 2023 года. Улица Пушкинская от Чехова до Соколова.

Напомним, ранее госкомпания «Автодор» сообщила, что трафик на М-4 «Дон» в Ростовской области увеличится в 2,5 раза на майских праздниках. Водителей просят заранее продумывать свои маршруты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на Театральной площади и Большой Садовой ограничат движение в майские праздники

Рассказываем, какие участки придется объехать (подробности)