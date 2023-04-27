Трафик на М-4 Дон в Ростовской области увеличится в 1,5 - 2,5 раза на майских праздниках

В пиковые дни количество машин на М-4 возрастет в 2-3 раза Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области на М-4 «Дон» в период майских праздников ожидается значительный рост трафика. Предупреждение об этом опубликовала пресс-служба госкомпании «Автодор».

- На М-4 «Дон» в среднем в период с 28 апреля по 9 мая возможно увеличение интенсивности движения легковых автомобилей в 1,5 - 2,5 раза относительно показателей 17 - 27 апреля 2023 года. В пиковые же дни - в 2-3 раза, - отметили дорожники.

В целом интенсивность движения на платных дорогах, которые находятся в ведении «Автодора», начнет расти уже с сегодняшнего дня, с 27 апреля. Увеличение потока машин прогнозируется на 10-30 %.

- Лучше заранее пополнить счет транспондера. Это сократит время проезда платных участков. Тем, кто предпочитает пользоваться наличными или картой, необходимо выбирать нужный шлюз, чтобы не задерживать поток машин, - обратились к водителям.

Автолюбителям также советуют проверить состояние транспорта перед дорогой. Водитель должен хорошо отдохнуть и выспаться до поездки.

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