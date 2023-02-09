В Ростове на Левом берегу Дона планируют возвести четыре новых микрорайона

В будущем собираются возвести жилье в районе Тачанки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону на Левом берегу Дона планируют возвести четыре новых микрорайона. Об этом сегодня, 9 февраля, в ходе пресс-конференции рассказал губернатор Василий Голубев.

- Много что будет строиться, уже сейчас мы говорим о 4 микрорайонах, включая левобережье. Там все должно быть по-новому, там должен быть новый Ростов. В любой точке города должно быть комфортно, но, если мы начали осваивать новую территорию, это нужно делать очень качественно, - сказал Василий Голубев.

Глава региона добавил, что в 2024 году рядом с левобережьем планируют благоустроить новый парк. Кроме этого, в будущем собираются возвести жилье в районе Тачанки.

Добавим, рассказывая о будущих изменениях, губернатор отметил, что новые места должны привлечь большое количество туристов после завершения строительства канатки.

- Мы не отказываемся от этого проекта. После планировки территории нужно будет обсудить источник финансирования. Туристы очень быстро осваивают канатную дорогу, это очень красиво и эффективно, - добавил Василий Голубев.

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