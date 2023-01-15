У канатной дороги в Ростове может появиться вторая остановка на левом берегу Дона

В 2023 году должна быть готова документация по канатной дороге. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вторую станцию на левом берегу Дона может получить будущая канатная дорога в Ростове-на-Дону. Об этом глава администрации города Алексей Логвиненко рассказал во время встречи с журналистами.

- Сегодня губернатор смотрит гораздо дальше и говорит: при проектировании мы должны учесть, что в будущем канатная будет длиться дальше. Дать возможность ей уйти на гребной канал и потом через трассу, - прокомментировал сити-менеджер.

Напомним, будущая канатная дорога через реку Дон свяжет правый и левый берега Дона. Сейчас известно о четырех станциях — на Театральном спуске и на смотровой площадке на правом берегу, на Зеленом острове и на левом берегу к востоку от стадиона «Ростов Арена». И теперь в генеральный план Ростова внесли изменения, которые предполагают продление канатной дороги через Дон, до улицы Закруткина.

Глава добавил, что в 2023 год администрация посвятит работе с документами по этому проекту и вести выкуп участков у погорельцев Театрального спуска.

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