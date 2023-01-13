В Ростове на Театральном спуске выкупят участки для пешеходной зоны

На Театральном спуске собираются сделать пешеходную зону без высоток. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

В Ростове на Театральном спуске собираются выкупить участки, пострадавшие во время крупного пожара 2017 года. Об этом во время встречи с журналистами рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Документы готовы. Работаем с погорельцами, на 2023 год должны выкупить частный сектор. Там, где были пожар и дома, появятся пешеходная зона, огромная развязка и дорога, соединяющая Театральную площадь с набережной, - сообщил Алексей Логвиненко.

Добавим, в районе спуска и набережной в будущем собираются создать канатную дорогу. Сейчас этот проект также находится в активной разработке.

- Занимаемся этим вопросом, каждые полгода что-то публикуем. Проводим публичные слушания. В 2023 году должны полностью завершить все документы, - добавил Алексей Логвиненко.

Пока неизвестно, кто вложит средства в реализацию проекта канатной дороги. Деньги могут быть бюждетными или частными.

- Нужно определиться с финансированием. Если канатку будет строить инвестор, это одна история, то есть есть разрешение, он будет проектировать и строить. Если будем строить за бюджетные деньги, это уже другая история. Склоняемся ко второму варианту, но все таки питаем надежды, что все-таки придет инвестор, - прокомментировал сити-менеджер.

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