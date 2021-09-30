По 1 млн рублей за сотку заплатят владельцам участков на Театральном спуске в Ростове

На Театральном спуске собираются сделать пешеходную зону без высоток. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

В Ростове «по 1 млн рублей за сотку» заплатят владельцам участков на Театральном спуске. Речь идет о территориях, пострадавших в крупном пожаре 2017 года. Эти земли выкупят для создания пешеходной зоны, рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко на заседании совета по инвестициям.

- В активной фазе находится проект соединения Театральной площади с набережной. Утвердили планировку и межевание, прошли Госэкспертизу. Проводятся кадастровые работы, и сегодня приступаем к этапу выкупа земельных участков. Большая часть территории пострадала при пожаре, поэтому люди ждут этого. Рыночная стоимость одной стоки земли - больше 1 млн рублей, поэтому цена, за которую мы готовы выкупать, довольно приличная. Многие готовы продавать свою землю без судов. Однако люди, которые не согласны с ценой, имеют право пройти все судебные инстанции. Если будет доказано, что стоимость выше, мы готовы заплатить больше, - сказал Алексей Логвиненко.

Также глава администрации коснулся вопроса продления набережной. Сейчас специалисты завершают разработку проектно-сметной документации. После Госэкспертизы у властей появится законное «преимущественное право на выкуп» той частной собственности, которую пока приобрести не могут.

- Примерно такая же работа, но в меньшем объеме, была сделана при реконструкции моста Малиновского. В первую очередь, администрация закупит все участки для продления набережной и улицы Береговой. Только после этого будут решать, в каком формате можно реализовать проект. Мы посоветуемся с жителями города, пройдем большие публичные мероприятия и поймем, что сделать на новой территории - зону активности или зону тишины, - пояснил Алексей Логвиненко.

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