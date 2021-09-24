В Ростове по делу о пожаре на Театральном спуске исследовали не ту проводку

Четыре года назад местные жители в одночасье остались без крыши над головой. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

В Ростове по делу о пожаре на Театральном спуске исследовали не те вещдоки. Это выяснили уже в лаборатории, где проводили экспертизу. Такое заявление сделал адвокат подсудимых, сообщает портал 1rnd.

Речь идет о частях проводки, которые приобщили к расследованию. Как выяснили специалисты, провода имеют разный размер и не могут быть вещественными доказательствами, потому что электрики компании «Донэнерго» изначально монтировали однотипную сеть с фиксированной толщиной в 2,5 мм. Происхождение приобщенных к делу проводов установить так и не смогли.

- Когда все потушили, на месте первичного очага ничего не осталось. Тогда дело возбуждалось по факту поджога, но, когда поняли, что виновного установить невозможно, перешли к версии с коротким замыканием. Следствие подогнало доказательства под свою версию, - уверен адвокат.

Самый крупный пожар в истории донской столицы произошел в августе 2017 года. Огонь тогда прошел 32 тысячи кв. метров, выгорели 127 домов. Известно об одном погибшем.

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