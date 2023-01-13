«Не нужно бояться — нужно двигаться»: о самых масштабных проектах Ростова на 2023 год рассказал Алексей Логвиненко

Глава больше двух часов отвечал на вопросы журналистов. Фото: администрация Ростова-на-Дону

Несмотря на сложности и санкции, которыми пугают Россию, донская столица продолжает свое поступательное движение, и планы у Ростова на 2023 год — самые масштабные. Подробно ими поделился глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко на традиционной встрече с журналистами в канун Дня российской печати. Рассказываем, как изменится столица донского региона в этом году.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Начали с насущной проблемы — работы общественного транспорта в вечернее время. Журналисты напомнили, что много жалоб поступает от горожан: не могут дождаться вечером автобуса.

- Транспортная отрасль — неотъемлемая часть жизни нашего города, и, конечно, горожане всегда будут требовать сделать ее лучше. Но мы не должны забывать, что в стране была пандемия, может быть заболеваемость гриппом, и водители также болеют. И эта профессия не такая высокооплачиваемая, чтобы на нее было много желающих, поэтому мы столкнулись с нехваткой водителей, - рассказал Алексей Валентинович.

- Есть и другая проблема, с которой мы боремся постоянно, - дисбаланс. В муниципальной компании зарплата водителей 52 тысячи рублей в «Ростовпассажиртрансе», что выше средней по городу, и все равно есть нехватка водителей. И 43 тысячи в «Ростовской транспортной компании». А в некоторых частных компаниях в прошлом году заработная плата даже не соответствовала минимальному размеру оплаты труда. Мы этот вопрос проработали и с трудом смогли дотянуть ее до 22 тысяч. Совместно с прокуратурой и налоговыми органами ведется работа: зарплата водителей должна соответствовать уровню.

Первым вопросом обсудили работу общественного транспорта вечером. Фото: администрация Ростова-на-Дону

Есть и проблемы с подвижным составом. По критериям, общественному транспорту может быть не более десяти лет. За последний год у нас значительно выросло количество претензионной работы, выписываются штрафы. И наша задача — не довести перевозчиков до банкротства, а все-таки они должны работать. Мы поменяли маршрутную сеть, и до конца первого полугодия будут новые контракты.

Мы совмещаем рентабельные и нерентабельные маршруты, чтобы не было такого, когда одна компания зарабатывает, а другая — нет. Тем более, муниципальные компании не должны заниматься только убыточными маршрутами. Сегодня вклад муниципальных транспортных компаний — 45 процентов рынка общественного транспорта Ростова, и они безубыточные, мы их не субсидируем. Вкладываем только в Ростовскую транспортную компанию, которая обслуживает трамваи, и это понятно. Причем, у нас, заметьте, очень качественный минимально обоснованный тариф. Мы восстанавливаем маршрутную сеть наших троллейбусов — все, что было ликвидировано ранее, - на Левенцовку, Болгарстрой. Планируем приобрести еще электробусы нового поколения.

Еще проблемы бывают вечером, часов в девять-десять, когда в почти пустом автобусе едут три пассажира, а расходы одинаковые, и те же водители с низкой зарплатой думают, что им кататься, и уезжают с маршрута. Мы штрафуем собственника, но это проблему не решает. Идеальным было бы перейти на брутто-контракты, когда перевозчики получают фиксированную плату за каждый километр, и им все равно — хоть восемь утра, хоть 12 ночи. Но при наших реальных бюджетах финансы пока не позволяют. Это оптимистическая модель, которую мы разрабатываем. Уверен, что со временем мы на нее обязательно выйдем.

«ЗАВТРА» РОСТОВСКОГО ТРАНСПОРТА

Ростовчан интересует грядущая масштабная работа по расширению и модернизации трамвайной сети города по концессионному соглашению с группой компаний «Синара». По словам главы, новые параметры проекта предусматривают строительство трамвайных линий протяженностью 119 километров, двух депо, модернизацию и строительство 22 тяговых подстанций, закупку 76 единиц трехсекционных трамваев и модернизацию 30 существующих вагонов.

- По улице Станиславского не будет реконструкции, там уже есть хорошая бетонная подушка. По Буденновскому проспекту будут полностью перекладывать и бетонную подушку, и рельсы, и шпалы, и контактную сеть. Частично — на улице Максима Горького. Но все это — после реализации первого этапа — после строительства. Мы должны показать этому городу, что построили ветку от Левенцовки до площади арбитражного суда. И тогда мы должны плавно вводить действующую нашу линейную сеть, - объясняет глава администрации города. - Дополнительно предусматривается реконструкция существующих трамвайных путей на Театральном проспекте, строительство участка трамвайной линии в направлении территории «старого» аэропорта протяженностью 13,5 км.

В Ростове за пять лет построят 119 километров новых трамвайных путей и модернизируют существующие. Фото: администрация Ростова-на-Дону Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2022 году была проведена основная большая работа — переговоры с министром. Смогли доказать, что работа должна начинаться со строительства новых линий, что будем менять колею нашего трамвая, а у нас сегодня европейская колея. Вышли полностью на финальную стадию подготовки юридических документов. Частная инициатива зарегистрирована, губернатором будет вынесено распоряжение об участии региона в концессии города Ростова, а это необходимые для государства гарантии, потому что бюджету города такое не по силам.

Но, напомню, проектом предусматривается 18 миллиардов рублей федерального участия. До конца прошлого года эти деньги мы не получили. Но при формировании бюджета страны на 2023 год эти деньги предусмотрены. Есть проект постановления правительства страны об участии в поддержке субъекта на реализацию концессионного соглашения. Как только постановление будет подписано, мы выйдем на соглашение и получим федеральные деньги.

Что планируем в текущем году? Ждем федеральных денег — раз, ждем, что правительство даст нам возможность подписать концессионное соглашение — два: это даст нам возможность проектировать. Мы должны внести изменения в генеральный план, и выйти на строительные работы — на самое начало. Этап реализации проекта — пять лет, общая стоимость — 62 млрд рублей, из них 19 миллиардов - за счет бюджетных средств и 43 млрд - за счет привлекаемых инвестиций и кредитных средств. Думаю, это будет крупнейший бюджет инвестиций за историю города.

Проект непростой, и ставит перед нами сложную задачу. В первую очередь мы соединяем Левенцовку с центром города. Хотим сети провести и в Суворовский. Это будет непросто: мы же помним проблему улицы Вавилова с выкупом земельных участков на 700 миллионов рублей и общей стоимостью выкупа на 1,3 миллиарда. Стоимость всего проекта — шесть млрд рублей. И это в ценах 2020 года. Мы строим почти за три миллиарда новую школу в Суворовском. В структуре Ростовского транспортного кольца город будет сильно меняться.

ИНВЕСТИЦИИ, БИЗНЕС, ЗАРПЛАТЫ

В последний год Россию пугали западными санкциями, которые должны были по задумке поставить под удар нашу экономику. Что же мы видим в реальности?

- Могу сказать, что благодаря четкой позиции президента, правительства России, губернатора, правительства Ростовской области, депутатскому корпусу, муниципалитету Ростова, администрации, нашим депутатам, никакие планы врагов по разрушению нашей экономики санкциями не состоялись, - заявил глава. - Приведу цифры, которые скажут сами за себя. Был опубликован анализ, что Ростов плох для ведения бизнеса, но цифры показывают, что это не так.

Итак, первое. Валовой городской продукт за 11 месяцев показал рост в 11 процентов и составил 554 миллиарда рублей. Когда-то мы с вами мечтали, еще буквально полтора года назад, перейти хотя бы за 500 млрд, а сегодня по истечении 11 месяцев показали 554, и это не предел. Это говорит о том, что экономика живет. Мы по всем нашим базовым индексам видим: абсолютно все показатели промышленности показывают рост - более 10 процентов.

Средняя зарплата показала хороший рост и составила - 49 тысяч рублей по полному кругу предприятий, на крупных предприятиях — 59, а есть предприятия, где еще больше. Например, на «Ростсельмаше» - 75 тысяч. И это притом, что предприятие строит новый тракторный завод — первое в постсоветское время производство - завод, построенный с нуля.

Валовой городской продукт за 11 месяцев показал рост в 11 процентов и составил 554 миллиарда рублей. Фото: администрация Ростова-на-Дону Фото: Иван МАКЕЕВ

Инвестиции: за девять месяцев мы показали приток инвестиций в 99 миллиардов рублей. А в 2021 году их было 90 млрд. А нам говорили, что инвесторов не будет, и весь бизнес остановится. Как видите, все получается по-другому.

Что касается плана на инвестиции, то в 2023 году мы планируем выйти на сумму более 172 миллиардов рублей.

В экономике должен быть баланс. И мы помним, что в пандемию те муниципалитеты, у которых был сильный перевес, когда малый и средний бизнес превышают доходную часть бюджета, где-то просели, у Ростова не было таких проблем. У нас экономика сбалансирована — присутствует и крупный бизнес — промышленные предприятия, и малое, и средней предпринимательство.

Сегодня в Ростове-на-Дону более 68 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. За год мы показали рост на 2 процента - около 1150 субъектов. Второй важный показатель — индивидуальные предприниматели: у нас их 43 тысячи, а рост за год — 1950. По этому показателю мы первые в стране из расчета на душу населения среди городов-миллионников. Также хороший показатель — количество самозанятых. Если на 1 января 2021 года их было 34 тысячи, то прошлый год мы закрыли с 54 тысячами, рост на 48%. Это люди, которые добровольно вышли из теневой экономики, зарегистрировались и добровольно начали платить деньги в бюджет. Получается, по всем показателям, когда бизнес должен был сдуваться, у нас он рос.

ЖКХ

Износ коммунальных сетей — острая проблема для любого города. И донская столица — не исключение.

- По газовому снабжению у нас особых проблем нет. Да, бывают, но колоссальных нет, и аварии быстро ликвидируются, - вводит в курс дела глава.

По электроэнергии точечные проблемы. Больше в садоводческих товариществах, какие-то отдаленных территориях. Они вызывают сложности, но не ключевые.

Наверное, основные проблемы вызывают холодное водоснабжение и горячее. Ростовский «Водоканал» был основан еще в 1865 году. Нельзя сказать, что у нас есть колоссальные проблемы по холодному водоснабжению. Нормативы держатся, плюс много делается. И сегодня город понимает, что предприятие не все может построить физически, особенно сети водоотведения. В этом году мы завершим строительство 68-го и 62-го коллекторов стоимостью под 10 миллиардов рублей. Сегодня большая часть инфраструктуры, которую «Водоканал» содержит, это инфраструктура города. Мы передаем ее в аренду и получаем денежные средства. Мало того как акционер получаем 25 процентов дивидендов по году плюс арендные платежи за имущество, которое мы построили и передали.

Износ городских теплосетей не превышает 60 процентов. Фото: администрация Ростова-на-Дону

Гораздо сложнее все обстоит с тепловыми сетями. Износ сетей, думаю, сегодня не превышает 60-ти процентов - все-таки в прошлом году сделали очень много.

И мы - первый город в стране, который получил 3 миллиарда - средства фонда национального благосостояния на модернизацию инженерных сетей в Ростове компании «Лукойл» под льготный кредит. До этого деньги выделялись только компаниям с государственным участием. Это приличные деньги, которые за два года позволят поменять инфраструктуру. Все это - крупнейший инженерный инфраструктурный ремонт в Ростове за последние тридцать лет.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Город продолжает развиваться для людей. И в планах на этот год — благоустроить три общественных зоны в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда».

- В Советском, Первомайском и Железнодорожном районе, - проинформировал глава. - Параллельно с этим ведется реконструкция парка «Дружба» в Ворошиловском районе за 550 миллионов рублей. А проект реконструкции парка Горького прошел культурно-историческую экспертизу. Стоимость его исполнения — более 600 миллионов рублей. Постараемся в этом году получить частичное финансирование и приступить к проекту.

ОБЛИК ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ГОРОДА

Традиционно волновала журналистов судьба зданий исторического центра города. Как исполняется мораторий на застройку высотными домами, работает ли разработанная охранная зона? И появятся ли новые стандарты для работы бизнеса в исторической части города?

- Как было до 2020 года? Собственник приобретал земельный участок, составлял проектно-сметную документацию, строил 20-этажный дом. Все, что ему необходимо было сделать — рассчитать парковочные места, а зачастую их он обеспечивал, взяв соседний участок в аренду, обеспечить нужный процент озеленения, и все, - объясняет бывшее положение вещей Алексей Логвиненко.

- Мы полгода пытались принять некое запрещающее право, это было очень непросто. Пришлось обращаться даже к губернатору и партии «Единая Россия», дважды его снимали с Думы, потому что лобби застройщиков очень большое. И все-таки весной 2020 года мы внесли изменения. Теперь учитывается наличие транспортной доступности — не более 15 минут и наличие социальных объектов, таких как школы и детсады. Но не стоит забывать, что выданные ранее решения никто отменить не может. Когда мы приняли решение, закон обратной силы не имеет. Мы два года судились по объектам на Береговой улице и Богатяновском спуске.

СОХРАНИТЬ И РЕСТАВРИРОВАТЬ

- Другая проблема — аварийные дома. По нашим подсчетам, их в городе более 600. Было много вопросов, какие являются объектами культурного наследия, а какие не являются, какие можно сносить, а какие нельзя. Мы встречаемся с проблемами при переводе объекта из жилого статуса в нежилой. Например, мы не можем передать жилой дом на 12 квартир на реконструкцию бизнесу, ведь ему не квартиры нужны там, а свое дело. Рядом таких коллизий мы с губернатором и Законодательным Собранием занимаемся, - продолжает глава администрации.

На встрече с журналистами обсуждались планы на 2023 год. Фото: администрация Ростова-на-Дону

Важно, что 29 декабря 2022 года президент подписал долгожданный нами закон — он внес изменения в Градостоительный кодекс страны, который сегодня позволяет администрации города отказать или заставить застройщика любого многоквартирного дома проектировать объект исключительно в соответствии с архитектурным решением той территории, где он хочет строить этот объект. То есть заставить инвесторов считаться с городом, его архитектурными решениями. Это очень хороший аргумент.

Что начали делать? На этот год фондом капремонта запланирован капремонт 877 домов, в них проживают более семи тысяч человек. Из них 77 — это объекты культурного наследия. Это дома жилые, очень хороший старый фонд. Есть и расселенные аварийные дома: 24 ОКН, признанные аварийными, которые сносить нельзя. Один из этих домов, по Московской, 72, мы отдали под будущий музей города Ростова-на-Дону. В 2023 году мы должны получить проект на полную его реставрацию. Мы решили, что шесть домов — ОКН — будут отреставрированы за счет бюджета города. Их займут социальные объекты — дополнительного образования, в том числе школа одаренных детей.

ЗАПОЛНИТЬ «ЗОЛОТЫЕ ПЯТНА»

- Что касается охранных зон, то это наболевшая проблема центра города, - подчеркнул Алексей Валентинович. - Мы уже и мост на Малиновского построили, и школы, и садики, и парки реконструировали, а с центром все как-то не так. Есть запрещающие правила: охранно-защитные зоны не дают сегодня ничего строить в исторической части города, потому что вся территория находится в охранной зоне памятников. Снести можем, а построить что-то — нет. И получается абсурдная ситуация: мы сносим аварийные дома и получаем «золотые пятна» в центре города и не можем передать их инвесторам, потому что они находятся в охранной зоне, и строить там ничего нельзя.

Например, мы не смогли передать земельный участок под аварийным домом бизнесу — гостинице рядом. Бизнес хотел построить роторную парковку, причем пользоваться только половиной ее мощности. Но сделать этого не смогли: для парковки нужен фундамент, а это — капитальная конструкция, на которую действует запрет. Вопрос слишком зарегулирован, и наша задача — уменьшить площадь этих охранных зон, высвободить участки для реконструкции.

Но удается есть и очень хорошие изменения в правила благоустройства. Мы запретили при капремонте исторических домов обшивать балконы металлическим профилем и пластиковым сайдингом, разрешена штукатурка.

Важный вопрос - сохранение исторического облика города, восстановление его объектов. Фото: администрация Ростова-на-Дону

ВМЕСТО ПОЛЯ СОРНЯКА — МИЛЛИАРДЫ ИНВЕСТИЦИЙ

- Сейчас мы стали активнее работать с 312-м областным законом, проводим масштабные работы в рамках нацпроекта «Жилье». Мы должны вводить не менее квадратного метра на жителя города — это и индивидуальное жилищное строительство, и многоквартирные дома, - рассказал Алексей Логвиненко.

- Замечу, что застройщики не будут строить, если люди не будут покупать, и сегодня спрос есть. А после двух лет эксплуатации новых домов непроданными остаются не более десятой части квартир. Мы это видим по масштабным проектам, которые осуществили — Левенцовка и Левенцовка-2.

Также мы долго смотрели, как оживить территорию в районе улицы Таганрогской. Сейчас это заброшенная территория, которая требует уборки и покоса амброзии, и на нее город получит огромные инвестиции. Там появится новый микрорайон на территории порядка 58 гектаров, будет введено 516 тысяч квадратных метров жилья, появится школа, три детсада, храм, спорткомплекс, дом культуры, торговый центр, магазины, другой бизнес. Причем половина мощностей будет востребована еще и жителями Болгарстроя, потому что у них есть проблемы со школой. Это будет реальная точка развития этой части города.

Стоимость инвестиционного проекта — 42 миллиарда рублей, по нему просчитаны минимальные налоговые отчисления — 6,9 млрд. Причем инвестор заплатил порядка двух миллиардов на право строить на этой земле. Думаю, застройщик сделает проект к концу года и в следующем должен выйти на участок. Мы прописали в условиях контракта, что через четыре года должен быть введен в эксплуатацию первый дом — 26 тысяч квадратных метров жилья. Более 600 семей из очередников получат жилье.

В районе Таганрогской улицы появится новый микрорайон. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Занялись давно назревшей проблемой — соединим улицу Таганрогскую со Змиевским проездом напрямую. Не надо будет ехать через кольцо на Таганрог, через Малиновского, а попасть в центр можно будет напрямую. Проект сложный, дорогой, но к его проектированию уже приступили. В нем есть сложные проектные решения, когда думали, как обойти наш мемориал в Змиевской балке, и решили сделать прямую эстакаду. Это увеличит транспортную доступность этого района.

Еще по транспортному вопросу: мы существенно снизили пассажиропоток через Таганрогское кольцо. После реконструкции нет пробок возле него, но есть на улице Еременко - от светофора до развязки на Доватора стоит пробка. Сегодня мы занимаемся проектированием расширения Доватора, потому что нужно сделать грамотное примыкание к Западной хорде, как и на улице Еременко. Причем Еременко запроектируют с огромной развязкой — как на МКАДе.

ДАТЬ ИМПУЛЬС ВЕРТОЛЕТНОМУ ПОЛЮ И БОЛГАРСТРОЮ

Участники встречи поинтересовались судьбой района Вертолетное поле, жители которого называют свой район «сиротой».

- Я думаю, что мы в первом полугодии получим проект долгожданный школы, ее здесь ждут с 2014 года, - объявил глава. - Деньги выделены, проектировщик работает, и до конца первого полугодия выйдем на стройплощадку. Мы там проектируем поликлинику, большую пешеходную зону. Мы уже выдали разрешение на строительство за счет инвестора современного физкультурно-спортивного комплекса с бассейном. Проектируем дорогу, которая позволит соединить район с проспектом Стачки.

Занялись и коммуникациями, которые даже не находятся на балансе города. В основном, это садоводческие товарищества. В чем там проблема? Когда-то все, кто хотел, туда подключались — какие-то гаражные кооперативы, супермаркеты, и сети перегружены, а потом предъявляются претензии к городу. Так нельзя. Очень трудно развиваться бесхозным сетям, особенно тепловым. Их управляющие компании ремонтировать не хотят. Иногда их легче взять городу на баланс и ремонтировать за бюджетные деньги, что и делается — очень много администрация бесхозных сетей принимает.

АКТИВНАЯ РАБОТА С НОВЫМИ РЕГИОНАМИ

Ростовская область, год назад еще приграничная территория, сегодня получила новых соседей — четыре региона, новые территории России. И донской активно налаживает экономические связи с ними.

- Поставляем продукты питания, стройматериалы для восстановления пострадавших городов, пластиковые окна. Там активно работают наши транспортные компании, ростовский бизнес открывает в новых территориях свои мастерские. А от наших соседей идут первые поставки химической промышленности в Ростов. И намечается открытие местного производства, - поделился Алексей Валентинович.

Не обошлось и без острой темы. Журналисты спросили у сити-менеджера, что он думает по поводу планов по наступлению на Ростов, обозначенном в украинских картах полугодовалой давности, обнаруженных нашими военными в зоне СВО.

- Хотеть - не значит реализовать. Думаю, это невозможно, - говорит глава.

БОЛЬШЕ ЗЕЛЕНИ — БОЛЬШЕ ТЕНИ

Для Ростова с его жарким южным летом вопрос озеленения — не пустой звук.

- Мы столкнулись с проблемой: даже в рамках трехлетнего контракта, когда за высадку отвечает подрядчик, растения гибли. Казалось бы, идеальные условия. Никаких контрактов, бизнес тратит свои деньги. Бизнес заказал дендрологическую в ботаническом саду, нашли питомники и заплатили деньги, но не в полном объеме, потому что деревья не прижились — половина засохла. Люди понесут ответственность. А если есть предложения — приходите, будем работать! - пригласил сити-менеджер.

- Впереди у нас огромнейшая работа. При строительстве Западной хорды количество компенсационных посадок составит порядка 66 тысяч зеленых насаждений. Причем сносить там будем и аварийные деревья, а сажать - хорошего качества.

Канатная дорога соединит правый и левый берега Дона. Фото: Иван МАКЕЕВ

КАНАТНАЯ ДОРОГА И ТЕАТРАЛЬНЫЙ СПУСК

Не угасает интерес к проекту канатной дороги, которая должна соединить берега Дона.

- В 2019 году у администрации начались тяжелые судебные тяжбы с инвестором, я им запретил строить высотные дома и сказал: здесь будет пешеходная территория. Судились два года, успешно, и эта территория вошла в генплан. Появится мост на Зеленый остров — не понтонный, а стационарный, - делится масштабными планами руководитель.

- Наша задача - Театральный спуск выкупить, вычистить, создать непрерывный земельный участок, на котором будет будущая пешеходная зона, дорога, канатная дорога. А губернатор смотрит дальше и говорит: при проектировании мы должны учесть, что канатная дорога будет длиться дальше, и дать ей возможность уйти на гребной канал.

Хотелось бы быстрее все это воплотить, но проекты стратегические, инфраструктурные многомиллиардные, которые за один год не решишь. Но мы уже приступили и поэтапно реализуем проекты.

В 2023 году должны полностью завершить все документы. С точки зрения выкупа у нас документы готовы. Сегодня уже начали выкупать по погорельцам, до конца года должны выкупить частный сектор.

Там будет дорога, развязка, три транспортных кольца. А перепад в 40 метров между Театральной площадью и набережной дарит нам возможность сделать бесплатную многоярусную парковку. Любой приехавший сможет оставить там машину, сеть в кабину и уехать на левый берег и обратно.

Что касается финансирования. Мы не оставляем надежды, что найдется инвестор, но склоняемся к варианту, что будем строить за бюджетные деньги. Это дорого и непросто. Но это, как и колесо обозрения, будет интересно и для туристов, и для жителей. Кто поселится на левом берегу, сможет быстро без машины добраться в другой район города. Или просто приехать погулять.

ПРОДЛЕНИЕ НАБЕРЕЖНОЙ

- Вторая проблема — продление набережной. У нас на пути стоят капитальные объекты — завод «Красный Дон» и морской порт. Завод был основан еще в 1849 году, был первым машиностроительным производством в Ростове, а сейчас там находятся офисы. Мы их выкупим. Впереди документация, экспертиза, выкуп, а по-другому дорогу мы не расширим, - комментирует сити-менеджер.

- И вот мы подошли к порту. Мы не можем его закрыть и заморозить бизнес. Ведь Ростов — порт пяти морей. Эту проблему решили: владельцам до 1 января 2025 года дан срок перенести порт в промзону на левом берегу Дона — что между Ворошиловским и железнодорожным мостом. Там нашли участок в 14 гектаров, правительство региона подготовило документы, а город выкупит нынешний участок под набережную.

А в 2020 году поставили ограничение на набережную и ввели понятие речного фасада. От проспекта Сиверса и до Кизитеринки нельзя строить здания выше 20 метров — четырех этажей, и не жилье. Выше — можно, но только через решение гордумы.

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ — НОВЫЙ РАЙОН

Облик города на левом берегу стремительно меняется. И об этом на встрече тоже детально поговорили.

- Одни горожане были против реализации проекта на левом берегу, а другие — за. Мы понимаем, наконец-таки, Ростов начал развиваться с двух берегов реки Дон. Мы помним, что 10-15 лет назад там было болото и камыши, максимум рестораны. Но после появления инфраструктуры нашего современного футбольного стадиона все очень резко поменялось. Губернатор настоял, смог доказать президенту, чтобы он был здесь — это будет импульсом для Ростова. Там и реконструкция гребного канала: мы каждый год наполняем его новыми спортивными объектами. Появилась и новая транспортная развязка. Парк «Левобережный», где деревья сажать имеют право выдающиеся горожане, школьники — победители олимпиад, и через несколько лет здесь будет хвойная роща. Все это - новый толчок к жизни, - уверен глава.

- Было очевидно, что вся эта инфраструктура будет активнее развиваться, когда там поселятся люди. Будущий застройщик нашел очень нестандартный формат для этой территории по требованию губернатора. Там будет построен новый современный парк: работы начнутся весной причем без копейки бюджетных денег. Это будет самый современный парк, который есть в городе. Там будет 15 домов, и пять домов уже распроданы. Это новое экономическое развитие района, рабочие места.

А вместе с этим расширяется и дорожная сеть района.

- В прошлом году мы за стадионом проложили улицу Слюсаря. Есть стратегическая задача губернатора — проектирование новой улицы с четырехполосной дорогой в обход акватории гребного канала с еще одной развязкой. Это разгрузит транспортный поток и мы полностью уберем возможность распространение пожара через этот рубеж, - пояснил Алексей Логвиненко.

- Также территорию к западу от Ворошиловского моста инвесторы рассматривают и для жилищного строительства — не только высотного, но и каскадного в шесть этажей, для строительства пешеходной зоны, ресторанов, переноса ипподрома. Это будет город в городе. Так что развитие левого берега Дона было вопросом времени. Мы же говорим про агломерацию, и когда завершится процесс создания Ростовского транспортного кольца, появятся очертания большого мегаполиса. Не нужно бояться — нужно двигаться.

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