Сити-менеджер Ростова объяснил, почему земельные участки в центре города остаются пустыми

В центре города остается все также достаточно памятников архитектуры Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава администрации Ростова рассказал, почему некоторые земельные участки в центре города остаются пустыми. Об этом Алексей Логвиненко сообщил в ходе встречи с журналистами 12 января.

Жители Ростова переживают, что на месте с несенных домов появится что-то несуразное и испортит облик исторической части города.

По словам Алексея Логвиненко, в центре города остается все также достаточно памятников архитектуры. После сноса такого дома охранная зона остается, а значит, построить там ничего нельзя.

- Получается абсурдная ситуация, мы сносим аварийные дома, получаем золотые пятна в центре города, а не можем их передать инвестору, потому что они находятся в охранной зоне и строить на них ничего нельзя. Задача проекта охранной зоны — это уменьшить охранные зоны и высвободить эти участки, чтобы провести реконструкцию, — заверил Алексей Логвиненко.

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