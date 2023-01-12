В Усть-Донецком районе установят памятник, посвященный участникам боевых действий

Макет скульптуры уже изготовили. Фото: администрация Усть-Донецкого района

В Усть-Донецком районе Ростовской области планируют открыть памятник, посвященный участникам боевых действий, локальных войн и военных конфликтов. Скульптура в том числе будет посвящена бойцам СВО, сообщили местные власти.

- Установить новый памятник должны уже в мае 2023 года на территории мемориального комплекса «Скорбящий воин». Макет уже изготовлен, - рассказали в районной администрации.

Место, куда собираются доставить архитектурное изваяние, уже осмотрели заместитель главы администрации - главный архитектор Антон Шапошников и скульптор, член Союза художников России Дмитрий Лындин. Эксперты обсудили этапы будущей работы и вопросы финансовой поддержки проекта.

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