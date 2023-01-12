В 2023 году в Таганроге собираются благоустроить сквер в районе улицы Маршала Жукова

В сквере должны установить новые лавки и урны Фото: Павел МАРТИНЧИК

В 2023 году в Ростовской области планируют благоустроить таганрогский сквер на улице Маршала Жукова. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.

Власти пояснили, что место отдыха обновят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Планы реконструкции уже успешно прошли Госэкспертизу.

В сквере собираются обустроить пешеходные дорожки, выложить тактильную плитку, установить дополнительные элементы освещения, лавки и урны. Также должны высадить новые деревья, кустарники и декоративные растения.

Напомним, трехсторонний договор на разработку проектно-сметной документации заключили в 2022 году по итогам областного конкурса на благоустройство общественных пространств.

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