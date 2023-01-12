Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 января 2023 14:03

В 2023 году в Таганроге собираются благоустроить сквер в районе улицы Маршала Жукова

Планы реконструкции уже успешно прошли Госэкспертизу
Ангелина СКИБА
В сквере должны установить новые лавки и урны

В сквере должны установить новые лавки и урны

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В 2023 году в Ростовской области планируют благоустроить таганрогский сквер на улице Маршала Жукова. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.

Власти пояснили, что место отдыха обновят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Планы реконструкции уже успешно прошли Госэкспертизу.

В сквере собираются обустроить пешеходные дорожки, выложить тактильную плитку, установить дополнительные элементы освещения, лавки и урны. Также должны высадить новые деревья, кустарники и декоративные растения.

Напомним, трехсторонний договор на разработку проектно-сметной документации заключили в 2022 году по итогам областного конкурса на благоустройство общественных пространств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге в тестовом режиме запустили три трамвайных маршрута

Это означает, что в городе теперь работают все направления электротранспорта (подробности)