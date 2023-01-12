В Таганроге в тестовом режиме запустили три трамвайных маршрута

Обновление трамвайной сети Таганрога ведут с весны 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области на территории Таганрога начали тестовую эксплуатацию трех трамвайных направлений, № 1, 7 и 8. Также на обычный режим работы перевели еще 9 маршрутов. Об этом сообщили в компании «Синара - Транспортные машины».

Известно, что в первый день нового года на линию выпустили составы № 8, они связывают университет и площадь Авиаторов. Также с 9 января ввели маршруты № 1 «Площадь Авиаторов - завод «Красный Котельщик» и № 7 «завод «Прибой» - вокзал Таганрог»

- Наши специалисты де-факто завершили один из ключевых этапов всего масштабного проекта. Сегодня движение осуществляется по всем историческим линиям, - отметили в компании «Синара - ГТР Таганрог».

Напомним, обновление трамвайной сети Таганрога начали весной 2021 года. По условиям соглашения, в городе уже заменили 45 км трамвайных путей, установили 102 остановки, закупили 50 трамваев и привели в порядок 8 тяговых подстанций. Завершить масштабную реконструкцию собираются в 2023 году.

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