Молодой учительнице из Таганрога срочно требуется донорская кровь

Пациентка находится в реанимации в ростовской больнице. Фото: Иван МАКЕЕВ

32-летней учительнице английского языка школы № 9 Таганрога Полине Бубенцевой срочно требуется донорская кровь. Ко всем возможным донорам обращаются в городских пабликах родственники молодой женщины и волонтеры. Как рассказал «КП — Ростов-на-Дону» ее родной брат Павел, Полина попала в реанимацию.

- Все развивалось стремительно. Она заболела ОРВИ, стала терять сознание дома во время новогодних праздников. У врачей появилось подозрение на лейкоз, и теперь диагноз подтвердился — врачи сказали точно, - сообщил Павел. - Мы узнали об этом только сегодня.

По словам брата, сестру перевели в реанимацию Ростовского мединститута. И ей срочно требуется кровь первой группы и отрицательного резус-фактора.

- Нужна именно тромбоцитарная масса! - подчеркивают в объявлении. - Лучше всего сдавать кровь в Ростове-на-Дону, на улице Ченцова, 71, и сообщить, что кровь — для Полины Александровны Бубенцевой.

АЛЛО!

Связаться с семьей Полины можно по номеру 8-908-171-25-46. Мама Наталья Александровна будет рада любой помощи.