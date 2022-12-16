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НовостиОбщество15 декабря 2022 21:03

В Ростове доноров-добровольцев приглашают сдать кровь для пациентов больниц

Прийти на донацию может любой человек старше 18 лет и весом более 50 кг
Ангелина СКИБА
Во время посещения станции при себе нужно иметь паспорт

Во время посещения станции при себе нужно иметь паспорт

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителей Ростова-на-Дону приглашают посетить станцию переливания крови. Доноров-добровольцев будут ждать 17 декабря с 8:30 до 13 часов, сообщают власти.

- Мы благодарны всем жителям Дона, кто регулярно сдает кровь. Это позволяет своевременно пополнять запасы для оказания медицинской помощи, - сказал министр здравоохранения региона Юрий Кобзев.

Прийти на донацию может любой человек старше 18 лет и весом более 50 кг. При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией в Ростовской области.

Важно: у волонтера не должно быть признаков гриппа и ОРВИ. После перенесенных простудных заболеваний должно пройти не менее 30 дней. За 48 часов до сдачи крови нужно исключить прием алкоголя, за 24 часа - прием жирной, копченой, соленой пищи, молока, яиц, фиников, шоколада и бананов.

Напоминаем, станция переливания крови находится в Ростове-на-Дону на улице Ченцова, 71/63Б.

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