Карантин по гриппу ввели в медицинских организациях и учреждениях соцзащиты Ростовской области

Еженедельно в регионе отмечают новые случаи гриппа Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С 15 декабря в медицинских организациях и учреждениях соцзащиты Ростовской области ввели карантин по гриппу. Об этом говорится в постановлении, которое утвердили в управлении Роспотребнадзора.

- Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по гриппу в медицинских организациях и учреждениях системы социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием граждан, - говорится в документе.

Также с сегодняшнего дня запретили посещать пациентов стационаров, в больницах и соцучреждениях потребовали соблюдать масочный режим.

Кроме того, в школах и других образовательных учреждениях разрешили применять дистанционный формат обучения, если из-за ОРВИ на занятиях отсутствуют от 20 % детей.

Добавим, ранее в донском управлении Роспотребнадзора сообщили, что уровень ОРВИ в регионе превысил эпидпорог на 23,8%. Респираторную инфекцию подтвердили у 30 тысяч человек, также еженедельно отмечают новые случаи гриппа, в том числе свиного.

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