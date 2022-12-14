В Ростове-на-Дону закроют ковидный моногоспиталь на базе РОКБ

В последние месяцы работы моногоспиталь был рассчитан на 50 пациентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В конце декабря 2022 года в Ростовской области прекратит работу ковидный моногоспиталь РОКБ. Главный врач медицинского учреждения Вячеслав Коробка пояснил, что количество пациентов с COVID-19 снизилось.

По словам специалиста, за последние месяцы отделение было рассчитано только на 50 пациентов, в то время как осенью 2021 года были постоянно заняты все 670 коек. Лечение получали «экстренные» пациенты, у которых новая инфекция осложняла течение основных заболеваний. Помощь оказывали не только инфекционисты, но и профильные медики - кардиологи, неврологи, хирурги.

- На пике загрузки госпиталя до 700 человек трудились в средствах индивидуальной защиты и респираторах, непрерывно сменяя друг друга. Работало почти 100 врачей. Среди медсестер и медбратьев было много студентов. Сегодня некоторые из них уже закончили учебу и вливаются в медицинский коллектив, - добавил главный врач Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробка.

Также главврач отметил, что во время работы с ковидного госпиталя медики накопили ценный опыт, который уже попал одно из учебных пособий.

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