Жителям Ростовской области рекомендовали носить маски из-за гриппа и ОРВИ

При первых признаках недомогания нужно как можно скорее обращаться к врачу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ людям рекомендовали носить маски в общественных местах. Это одна из действенных мер защиты от инфекций, уверены в управлении Роспотребнадзора.

Кроме того, специалисты советуют жителям Дона всячески укреплять иммунитет, вести здоровый образ жизни, а также, по возможности, не переохлаждаться на улице.

- В период активности сезонных инфекций нужно внимательно следить за здоровьем, как своим собственным, так и своих близких. При первых признаках недомогания, если поднимется температура, появятся кашель, боль в мышцах и насморк, нужно как можно скорее обращаться к врачу, - добавили в Роспотребнадзоре.

Напомним, сейчас в регионе заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог уже на 23,8%. Респираторную инфекцию подтвердили у 30 тысяч человек, также еженедельно отмечают новые случи гриппа, в том числе свиного. Эти вирусы могут вызвать серьезные осложнения, в том числе пневмонию. В зоне особенного риска находятся дети, беременные женщины, пожилые люди, а также те, у кого имеются хронические заболевания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Волгодонске заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог на 80 %

За несколько дней количество обращений в больницы увеличилось вдвое (подробности)