В Волгодонске заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог на 80 %

Носителями инфекции становятся люди разного возраста Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области отмечают рост случаев гриппа и ОРВИ. Например, в Волгодонске заболеваемость уже превысила эпидпорог на 80,1 %. Носителями инфекции становятся люди разного возраста, из-за этого вдвое участились обращения к медикам, сообщают местные власти.

- За последние 2-3 дня резко увеличилось количество обращений в учреждения здравоохранения. Чтобы повлиять на ситуацию, была проведена маршрутизация, распределили потоки первичного и повторного обращений, увеличено количество врачей, в том числе выезжающих на дом, - рассказал заместитель главы администрации города по социальному развитию Андрей Пашко.

Известно также, что в Волгодонске из-за ОРВИ приостановили занятия в 8 классах в гимназиях «Шанс» и «Юнона», а также в школах №11, 13 и 21. Карантин в них объявлен из-за подтвержденного диагноза у 25% учеников.

- В то же время заболеваемость коронавирусом в городе продолжает снижаться. Если на позапрошлой неделе было зарегистрировано 11 случаев, то на прошедшей неделе - всего 6, из них 2 детей. Все заболевшие проходят лечение амбулаторно, - добавили в городской администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новочеркасске увеличили коечный фонд для пациентов с тяжелой формой ОРВИ

Число заболевших в городе превысило областные показатели (подробности)