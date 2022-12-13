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НовостиОбщество13 декабря 2022 11:57

В Новочеркасске увеличили коечный фонд для пациентов с тяжелой формой ОРВИ

Число заболевших в городе превысило областные показатели
Ангелина СКИБА
Эпидпорог по ОРВИ в регионе сейчас превышен на 32 %

Эпидпорог по ОРВИ в регионе сейчас превышен на 32 %

Фото: Александр БОЙКО

В Ростовской области на базе инфекционной больницы Новочеркасска развернули 70 дополнительных мест для пациентов с тяжелой формой ОРВИ. Об этом сообщили на специальном совещании в городской администрации.

- Эпидпорог в регионе по ОРВИ превышен на 32 %. В казачьей столице количество заболевших больше, чем в два раза превысило областные показатели. Большая часть носителей вируса - дошкольники и школьники, - рассказала начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора Александра Степанова.

Представитель ведомства попросила усилить меры профилактики в школах, а также посоветовала носить маски в образовательных и медицинских учреждениях. Специалист также рекомендовала больницам подготовиться к увеличению числа пациентов.

В Роспотребнадзоре также считают, что сейчас нужно усилить работу по вакцинации от гриппа на промышленных предприятиях. В Новочеркасске вакцина есть в наличии, подчеркнули в местном управлении здравоохранения.

По итогам отчета глава администрации города Юрий Лысенко призвал земляков ответственно отнестись к вопросам здоровью и сделать прививку.

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