Главврач ЦРБ Игорь Галеев объяснил, почему в Ростовской области растет число заболевших гриппом и ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ к этому моменту превысила эпидпорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовскую область с морозами и ледяным ветром пришли сезонные инфекции. Чаще всего жители региона заболевают из-за банального переохлаждения и несоблюдения элементарных мер профилактики. Об этом журналисту «КП - Ростов-на-Дону» рассказал главный врач ЦРБ Аксайского района Игорь Галеев.

- Осень и зима - период снижения иммунитета. Действительно, при охлаждении слизистой верхних дыхательных путей человек может заболеть. Защитить здоровье в том числе помогают элементарные способы, которыми пользуются уже давно. Например, нужно чаще мыть руки после улицы и соблюдать дистанцию в местах массового скопления людей, - напомнил Игорь Галеев.

По словам эксперта, заболеваемость сейчас «не ниже и не выше, чем была в прошлом и позапрошлом году в пики сезона». К слову, некоторые, уже ростовские, специалисты отметили, что агрессивность гриппа может быть связана с тем, что некоторое время его вытеснял коронавирус.

Добавим, к этому моменту в Ростовской области уже 14 человек подхватили свиной грипп, еще один пациент оказался переносчиком гонконгского гриппа. Заболеваемость ОРВИ к этому моменту превысила эпидпорог.

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