В Ростовской области заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог на 28%

Жителей Дона выполнять элементарные санитарные правила, чтобы уберечь здоровье Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Ростовской области за неделю заболеваемость ОРВИ достигла 22 тысяч случаев. Это на 28 % выше эпидпорога, сообщает в начале декабря управление Роспотребнадзора.

- Показатель превысил значения в возрастных группах 7-14 лет, 15 лет и старше. Ниже ожидаемого заболеваемость оказалась среди малышей до 2 лет и среди детей от 3 до 6 лет, - рассказали специалисты ведомства.

Добавим, в период с 28 ноября по 4 декабря на Дону также подтвердили 14 случаев вируса H1N1 (свиной грипп) и один случай - H3N2 (гонконгский грипп).

Жителей Дона просят бережно относиться к своему здоровью и выполнять элементарные санитарные правила. Прежде всего, после улицы нужно мыть руки с мылом, в общественных местах следует дистанцироваться и носить защитную маску. Также эксперты рекомендуют избегать переохлаждения и вести здоровый образ жизни. При первых признаках недомогания нужно обращаться к врачу.

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