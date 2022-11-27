Первый случай свиного гриппа зарегистрировали в Ростовской области

Вирус H1N1 начинается с высокой температуры, кашля и боли в горле Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области зарегистрировали первый случай свиного гриппа. Это более опасная форма обычного сезонного заболевания, предупредил глава донского Минздрава Юрий Кобзев.

Министр назвал инфекцию «не самым простым штаммом» и посоветовал жителям Дона обязательно привиться. Также, по мнению эксперта, сохранить здоровье поможет профилактика, личная гигиена и дистанцирование. Лучше по возможности избегать мест массового скопления людей. Не следует переохлаждаться.

Напомним, свиной грипп - вирус H1N1 - начинается так же как и сезонный, с высокой температуры, кашля и боли в горле. Также у людей появляются ломота в теле, усталость и рвота.

После этого недомогание может усугубиться и привести к быстро прогрессирующей вирусной пневмонии, которая не чувствительна к антибиотикам. Такое состояние уже грозит летальным исходом.

Тяжелая форма болезни угрожает всем, но более сильно воздействует на беременных женщин и детей с болезнями легких, в том числе с астмой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Минздрава Ростовской области призвал соблюдать гигиену и не посещать людные места

Юрий Кобзев пояснил, что на Дону активизировались сезонные инфекции (подробности)