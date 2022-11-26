Глава Минздрава Ростовской области призвал соблюдать гигиену и не посещать людные места

Случаи опасного свиного гриппа уже зафиксировали на Дону Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава Минздрава Ростовской области Юрий Кобзев призвал жителей региона соблюдать гигиену, а также по возможности избегать общественных мест. Это, по мнению эксперта, может уберечь людей от опасного штамма гриппа и постоянно мутирующего коронавируса.

- Также настоятельно рекомендую всем сделать прививки, особенно они необходимы при слабом здоровье и сопутствующих заболеваниях. Это самый основной способ защиты от инфекции. Прививайтесь, соблюдайте меры гигиены, лучше избегать мест массового скопления людей в период сезонной заболеваемости, - сказал Юрий Кобзев.

Министр здравоохранения напомнил, что опасаться нужно не только COVID-19, но и привычного всем гриппа.

- У гриппа есть период благополучного течения, но сейчас к нам пришел не самый простой штамм. Речь идет о свином гриппе, его случаи уже отмечаются. Кроме того, ВОЗ фиксирует новые виды коронавируса. В Европе и США снова начался рост заболеваемости, - рассказал Юрий Кобзев.

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