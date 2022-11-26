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НовостиОбщество26 ноября 2022 13:50

Глава Минздрава Ростовской области призвал соблюдать гигиену и не посещать людные места

Юрий Кобзев пояснил, что на Дону активизировались сезонные инфекции
Ангелина СКИБА
Случаи опасного свиного гриппа уже зафиксировали на Дону

Случаи опасного свиного гриппа уже зафиксировали на Дону

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава Минздрава Ростовской области Юрий Кобзев призвал жителей региона соблюдать гигиену, а также по возможности избегать общественных мест. Это, по мнению эксперта, может уберечь людей от опасного штамма гриппа и постоянно мутирующего коронавируса.

- Также настоятельно рекомендую всем сделать прививки, особенно они необходимы при слабом здоровье и сопутствующих заболеваниях. Это самый основной способ защиты от инфекции. Прививайтесь, соблюдайте меры гигиены, лучше избегать мест массового скопления людей в период сезонной заболеваемости, - сказал Юрий Кобзев.

Министр здравоохранения напомнил, что опасаться нужно не только COVID-19, но и привычного всем гриппа.

- У гриппа есть период благополучного течения, но сейчас к нам пришел не самый простой штамм. Речь идет о свином гриппе, его случаи уже отмечаются. Кроме того, ВОЗ фиксирует новые виды коронавируса. В Европе и США снова начался рост заболеваемости, - рассказал Юрий Кобзев.

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