В Ростовской области нашли новый штамм коронавируса

новые штаммы не вызовут всплеск заболеваемости
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Ростовской области обнаружили новый штамм коронавируса. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заведующего лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.
Эксперт отметил, что в России выявили пока что 18 случаев заражения новым штаммом BQ.1, также шесть случаев «цербера» (BQ.1.1) и одиного заболевшего BQ.1.2.
Тестирование пациентов проводились в Москве, Московской области, Архангельской и Тюменской. Также образцы были взяли у заболевших в Ростовской, Калужской областях и в республиках Бурятии и Башкирии.
Однако, эксперты отметили, что скорее всего, новые штаммы не вызовут всплеск заболеваемости в ближайшее время. Это связано с мощной иммунной прослойкой у населения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Заболеваемость ОРВИ в Ростовской области опустилась ниже эпидпорога
Лучшей защитой от сезонных заболеваний остается вакцинация