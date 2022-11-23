В Ростовской области нашли новый штамм коронавируса

новые штаммы не вызовут всплеск заболеваемости Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области обнаружили новый штамм коронавируса. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заведующего лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

Эксперт отметил, что в России выявили пока что 18 случаев заражения новым штаммом BQ.1, также шесть случаев «цербера» (BQ.1.1) и одиного заболевшего BQ.1.2.

Тестирование пациентов проводились в Москве, Московской области, Архангельской и Тюменской. Также образцы были взяли у заболевших в Ростовской, Калужской областях и в республиках Бурятии и Башкирии.

Однако, эксперты отметили, что скорее всего, новые штаммы не вызовут всплеск заболеваемости в ближайшее время. Это связано с мощной иммунной прослойкой у населения.

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(Подробности)