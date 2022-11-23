Заболеваемость ОРВИ в Ростовской области опустилась ниже эпидпорога

Респираторной инфекции чаще всего подвержены люди в возрасте от 15 лет и старше Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области заболеваемость ОРВИ опустилась на 1 % ниже эпидпорога и к этому моменту составляет 16,6 тысячи случаев. К такому выводу пришли в управлении Роспотребнадзора по итогам очередной еженедельной проверки.

Кроме ОРВИ, на Дону также фиксировали недомогания из-за вируса гриппа А(H1N1), РС-вируса, парагриппа, риновируса и коронавируса.

Специалисты напоминают, что лучшей защитой от сезонных заболеваний остается вакцинация. Например, прививки от гриппа уже сделали 1,7 млн человек или 43,01 % от общей численности населения региона.

Также не стоит забывать о профилактике респираторных инфекций: рекомендуется носить защитные маски и по возможности избегать мест массового скопления людей. Также нельзя допускать переохлаждения организма.

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