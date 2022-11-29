В Ростовской области заговорили об эпидемии гриппа и ОРВИ

У пяти подтвердился свиной грипп, еще у одного - гонконгский Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Ростовской области заговорили об эпидемии гриппа после того, как на сайте управления Роспотребнадзора сообщили о шести случаях заболевания за семь дней.

- На 47 неделе было обследовано 108 человек. У пяти подтвердился свиной грипп (H1N1), еще у одного - гонконгский грипп (H3N2). Эти люди не были привиты. В 49 случаях пациенты болели вирусами негриппозной этиологии, - сообщает надзорное ведомство.

Добавим, в регионе сейчас также продолжают фиксировать случаи ОРВИ. К этому моменту на Дону 18,8 тысячи заболевших, что на 9,9 % выше эпидемического порога. Чаще всего носителями респираторной инфекции становятся люди от 15 лет и страше.

Накануне глава донского Минздрава Юрий Кобзев предупредил жителей области об активности сезонных инфекций. Эксперт рекомендовал всем сделать прививки, соблюдать гигиену, дистанцию и, по возможности, избегать мест массового скопления людей.

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