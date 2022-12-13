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НовостиОбщество13 декабря 2022 19:04

В Ростовской области зарегистрировали уже более 30 тысяч случаев ОРВИ

Также в регионе за неделею 63 человека заболели гриппом
Ангелина СКИБА
Основной путь передачи ОРВИ и гриппа - воздушно-капельный

Основной путь передачи ОРВИ и гриппа - воздушно-капельный

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области зарегистрировали уже более 30 тысяч случаев ОРВИ, что на 23,8 % выше эпидпорога. Темп прироста по сравнению с 48 неделей составил 38,5 %. Эти цифры опубликовали на сайте управления Роспотребнадзора.

В ведомстве также добавили, что за неделею, с 5 по 11 декабря, 63 человека заболели гриппом, в 98,4 % у людей подтвердили вирус Н1N1, в 1,6 % - вирус гриппа В.

Специалисты напоминают жителям Дона, что основной путь передачи подобных инфекций - воздушно-капельный. Заболевший человек наиболее заразен для окружающих первые 3-4 дня своего недомогания.

В группы риска по возможным осложнениям входят беременные женщины, школьники, люди старше 60 лет, а также те, у кого имеются хронические заболевания. Очень важно следить за своим здоровьем и укреплять защитные иммунные механизмы. В общественных местах рекомендуют носить маски.

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