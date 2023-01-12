Сити-менеджер Логвиненко оценил планы ВСУ напасть на Ростов

Алексей Логвиненко провел встречу с журналистами 12 января. Фото: rostov-gorod.ru

Глава администрации Алексей Логвиненко оценил планы ВСУ по нападению на Ростов-на-Дону. Он ответил на вопросы во время встречи с журналистами.

Сити-менеджера попросили прокомментировать новость об обнаружении под Артемовском карт, в которых украинское командование обозначало направления по наступлению на российские города.

— Хотеть это еще не значит реализовать. Я думаю, что это невозможно, — ответил Логвиненко.

Он считает, что решение об СВО было вынужденным, но правильным.

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