В Ростове в срыве сроков благоустройства парка вдоль Темерника оказался виноват не подрядчик

Новый вердикт вынесли после рассмотрения апелляционной жалобы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону подрядчика признали невиновным в срыве сроков благоустройства «первой мили» экопарка вдоль реки Темерник. Такой вывод был сделан по итогам слушаний в 15 Арбитражном апелляционном суде. Соответствующее постановление имеется в электронной картотеке.

- Решение по делу от 14.12.2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения, - говорится в постановлении инстанции.

В материалах указано, что «необходимость выполнения дополнительных работ и увеличения сроков строительства возникли из-за недостаточной предпроектной изученности площадки».

Напомним, в апелляционной инстанции судились зоопарк Ростова-на-Дону и подрядчик - компания «ИнжСтройКонтроль». Известно, что в 2022 году исполнителя обвинили в «низком качестве работ» и расторгли с ним контракт. К этому моменту было выполнено уже более чем 90 % задач.

Подрядчик после этого подал иск с финансовыми претензиями и требованием запретить контракты с другими компаниями. Это обращение полностью поддержали в Арбитражном суде регионе. В итоге были введены обеспечительные меры и заказчика обязали выплатить 33,7 млн рублей. Именно эти условия Ростовский зоопарк пытался оспорить в 15 Арбитражном апелляционном суде.

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