В Ростовскую область из новых территорий России перенесли несколько заводов

Заводы из приграничных районов производят на Дону комплектующие и стационарные модули Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовскую область из новых территорий России перенесли ряд заводов. Эту информацию 28 февраля подтвердили в пресс-службе министерства промышленности и энергетики региона.

- Минпром и Минстрой Дона совместно с Минпромторгом России содействуют взаимодействию ЛНР, ДНР и организаций региона. В результате этой работы некоторые промышленные предприятия различных отраслей из новых территорий перенесли свои мощности в Ростовскую область, - прокомментировали в ведомстве.

Известно, что сейчас заводы из приграничных районов производят на Дону колесные пары, запчасти и комплектующие для ж/д транспорта, стационарные модули, ведут металлообработку, изготавливают нестандартные детали и узлы, агрегаты металлургического, энергетического и химического назначения.

К слову, параллельно в донском регионе с началом СВО для нужд фронта полностью или частично переориентировали производство более 20 гражданских предприятий.

- В настоящее время областные организации производят практически весь спектр вещевого имущества: от всесезонных комплектов полевого обмундирования, формы до балаклав и резиновых сапог. Дополнительно в рамках взаимодействия с ГУФСИН развернуто производство термосов, спальников и кроватей, - рассказали в Минпромэнерго Ростовской области.

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