В Каменске-Шахтинском приостановили строительство металлургического завода

Предприятие должно производить строительную арматуру Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ростовской области были продлены сроки возведения металлургического завода по выпуску строительной арматуры. На изменение планов повлияли вопросы, связанные с финансированием. Эту информацию сегодня, 27 февраля, подтвердили в пресс-службе Минпромэнерго региона.

Речь идет о строительстве предприятия производительностью 160 тысяч тонн продукции в год. Над проектом в Каменске-Шахтинском начали работать еще в 2013 году, сдать запланированные мощности собирались 2023 году. За этот период должны были вложить 1,6 млрд рублей. До этого общий инвестпортфель заявляли в сумме 3,3 млрд рублей.

Напомним, в 2019 году на объекте собирались начать финальный этап работ - строительство сталеплавильного производства. После ввода в эксплуатацию этой технологической части мощность завода должна была повыситься со 160 до 250 тысячи тонн. Известно, что в 2020 году работы также приостанавливали, но в тот раз причиной была пандемия коронавируса.

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