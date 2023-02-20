Губернатор Ростовской области предложил обновить сотрудничество с Республикой Вьетнам

Василий Голубев в составе делегации Совета Федерации посетил Республику Вьетнам. Фото: сайт правительства РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в составе делегации Совета Федерации посетил Республику Вьетнам. В ходе встречи, которая состоялась сегодня, 20 февраля, стороны обсудили возможные сферы сотрудничества, сообщает сайт донского правительства.

Василий Голубев предложил провинции Бариа-Вунгтау обновить соглашение о работе в торгово-экономическом, научно-техническом и культурном направлениях.

- Еще в 2000 году был подписан подобный документ. Развивалось успешное взаимодействие, но более чем за 20 лет поменялось законодательство. Мы заинтересованы в активизации контактов, - подчеркнул донской глава.

По мнению губернатора, взаимодействие возможно в том числе в рамках создания экспортно-импортного логистического коридора и развития морского транспортного сообщения. Также сотрудничество предполагается в сферах возобновляемой энергетики и образования.

- Мы приветствуем молодежные обмены, международную академическую мобильность студентов и их педагогов, - отметил Василий Голубев.

Председатель народного комитета провинции Бариа-Вунгтау Нгуен Ван Тхо поддержал все перечисленные инициативы.

- Наши отношения продолжают развиваться, способствуя укреплению российско-вьетнамского стратегического партнерства, которое отвечает интересам наших народов, - сказал глава Нгуен Ван Тхо.

В итоге участники встречи подписали протокол, в котором закрепили намерение заключить соглашение между Ростовской областью и провинцией Бариа-Вунгтау. После этого состоялось общение представителей официальной делегации с деловыми кругами в Хошимине.

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